Marco Brouwers, Mitarbeiter der HoRo Fensterbau GmbH, setzt in der Produktionshalle eine Glasscheibe in einen Fensterflügel ein.

Rieder/MZ - Marco Brouwers greift eine Glasscheibe und setzt sie in einen der beiden Flügel des großen Doppelfensters ein. Dann schneidet er Glasleisten zu und befestigt mit diesen die Scheibe. Der Mitarbeiter der HoRo Fensterbau GmbH bringt hauptsächlich Fenster und andere Produkte des Unternehmens aus Rieder zu Händlern oder Privatkunden, hilft aber auch in der Produktion mit. Das macht er statt an üblicherweise fünf Arbeitstagen nur montags bis donnerstags. Denn in der HoRo Fensterbau GmbH ist zu Beginn des Jahres die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn eingeführt worden.