Experten bringen Steinschlag-Fangnetze im Bodetal auf den neuesten Stand. Wie die Arbeiten in 40 Metern über der Bode in Thale laufen und warum sich die Männer über Wind freuen.

Vier Meter tief in Granit: Wie Steinschlagschutz im Bodetal verankert wird

Wandern in Thale im Harz

In 40 Metern Höhe treibt die sogenannte Bohrlafette vier Meter tiefe Löcher ins Granitgestein des Bodetal-Hangs.

Thale/MZ. - Seine langen Beine erinnern an die von Spinnen, die Füße eher an Krallen eines Greifvogels: Ein Schreitbagger klettert förmlich den steilen Hang gegenüber des Waldkaters – er ist die Jugendherberge in Thale – 40 Meter hinauf. Gelegentlich rollt ein loser Stein hinunter auf den gesperrten Wanderweg. Über diesem soll der Steinschlagschutzzaun um etwa zehn Meter erweitert werden; dafür ist die beeindruckende Baumaschine nach Thale transportiert worden.