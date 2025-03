Vier Adressen in 25 Jahren – das Blindenzentrum Thale hat Geburtstag

Hannelore Kaufmann sitzt am Tisch im Beratungsraum des Sehschwachen- und Blindenzentrums Thale. Der Verein hat seit Herbst 2023 eine neue Bleibe.

Thale/MZ. - Mittlerweile hat sich die Truppe des Sehschwachen- und Blindenzentrums Thale in ihren neuen Räumen an der Wolfsburgstraße eingelebt. Es ist die bereits vierte Adresse seit Bestehen des eingetragenen Vereins, an dem Mitglieder und Gäste zusammenkommen. Seit 25 Jahren werden Betroffene beraten und Veranstaltungen auf die Beine gestellt.