Wernigerode. - Erst ein paar Pfotenabdrücke im Schnee, nun gibt es den Videobeweis: Ein ganzes Wolfsrudel streift bei Wernigerode durch den Harz-Wald.

Eine Aufnahme, die sieben Tiere zeigt, gelang Florian Deutsch, Jäger im Revier Wernigerode, am Dienstagabend (9. Januar) gegen 21.30 Uhr. Die knapp drei Minuten lange Sequenz entstand unweit der Plessenburg – auf dem Oberförster-Koch-Weg ganz in der Nähe des gleichnamigen Denkmals, berichtet Dietrich Kramer. Der Jagd- und Forstaufseher im Fürstenwald südwestlich des Stadtteils Hasserode vermutet: „Das Rudel ist gerade auf der Jagd.“

Im Video: Wolfsrudel streift in beliebter Wanderregion durch den Harz bei Wernigerode

Wölfe ziehen durch den Harz bei Wernigerode: (Schnitt, Bericht: anan Lena Giesert, Material: Florian Deutsch)

Harz: Noch mehr Wölfe bei Wernigerode als zunächst vermutet

Anfang der Woche hatte Kramer auf verschneiten Waldwegen nahe dem Ottofelsen und der Steinernen Renne – beides beliebte Wanderziele nahe Wernigerode – Fußabdrücke entdeckt, die er als Spuren von Wölfen identifizierte. Zunächst ging er deshalb von vier bis fünf Tieren aus, die durch den Wald pirschen. „Es sind mehr Wölfe, als von mir geschätzt“, sagt er nun.

Verhaltensregeln für Wolfsbegegnungen gibt das Wolfskompetenzzentrum des Landesamtes für Umweltschutz. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Lesen Sie auch: Spuren im Schnee: Ganzes Wolfsrudel streift nahe Wernigerode durch den Harz

Hintergrund: Im nahen Nationalpark Harz gilt seit 2023 ein Wolfsrudel als gesichert. Zwei Alttiere hatten fünf Junge, alle Welpen tappten Anfang August gemeinsam in eine Fotofalle zwischen der Rangerstation Scharfenstein und dem Brocken. Die Tiere legen laut Ole Anders, Luchs-Experte des Nationalparks, lange Strecken zurück – ihr Territorium soll sich von Wernigerode über Ilsenburg bis in die Region Braunlage in Niedersachsen erstrecken.