Der Wolf erobert große Teile Deutschlands zurück, im Harz gelten die grauen Jäger bislang aber als seltene Gäste. In der Nähe von Ilsenburg mehren sich nun die Gerüchte um ein ganzes Rudel der Raubtiere – was ist dran an den Spekulationen?

Ilsenburg - Ein Gerücht sorgt für Aufregung bei Wanderern im Nationalpark Harz: Ein Wolfsrudel soll sich am Scharfenstein rund fünf Kilometer Luftlinie südwestlich vom Großparkplatz am Ilsetal in Ilsenburg herumtreiben. In sozialen Medien kursieren Bilder von Jungtieren.