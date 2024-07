Harzgerode/MZ. - Es sah ein bisschen so aus, als wäre Christo in Harzgerode gewesen. Mit Planen spektakulär eingehüllt war das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkgebäude in der Mittelstraße 1. Doch mit Kunst hatte das, was da auf der Baustelle passiert ist – das Ackerbürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert wird gerade aufwendig saniert – nichts zu tun. Es ging darum, gegen zwei Feinde des Altbaus vorzugehen: gegen Holzschädlinge wie Hausbock und Nagekäfer und den Echten Hausschwamm, einen Pilz, der sich von Innen durchs Holz frisst, auch das Mauerwerk durchdringt und am besten bei ausreichend Feuchtigkeit wächst. Dazu wurde den beiden jetzt wortwörtlich ordentlich eingeheizt. Im Gebäude herrschten zeitweise Lufttemperaturen von 90 Grad – also wie in einer Sauna. Die Balken waren noch warm, als sich Uwe Haberkorn über den Stand der Arbeiten informierte.

