„Es ist notwendig, den Blick zu weiten auf die Lebenssituation unserer Zeit“, sagt Falkensteins Pfarrer Georg Schmidt. Was das mit Ritualen, Paaren und Kino zu tun hat, ist am 14. Februar in Ermsleben und Meisdorf zu erleben.

Ermsleben/Meisdorf/MZ. - Kino und Kirche - das passt in Falkenstein seit einer Weile gut zusammen. Und weil in diesem Jahr der Valentinstag auf einen Freitag fällt, steht am 14. Februar nicht nur die Sixtuskirche Ermsleben im Mittelpunkt, sondern auch die Patronatskirche in Meisdorf.