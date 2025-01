Ein Thalenser wünscht sich einen „Pumptrack und Skatepark“ in der Harz-Stadt und sucht Unterstützer für die Idee.

Unterschriftenaktion: Thalenser will einen Skatepark

Einen Pumptrack gibt es bereits in Ilsenburg.

Thale/MZ/son. - Eine neue Unterschriftensammlung ist gestartet worden. Robert Heinecke aus Thale hofft, damit einen ersten Schritt für einen „Pumptrack und Skatepark“ zu machen, dass ein solcher in seiner Heimatstadt errichtet wird. „Es soll ein Ort geschaffen werden, an dem jede Altersgruppe, ob jung oder alt, ihre Fähigkeiten auf zwei Rädern verbessern kann. Der Spaß an der Bewegung liegt dabei ganz klar im Vordergrund“, beschreibt er auf der Onlineplattform www.openpetition.de seinen Wunsch.

425 Unterstützer sind bereits zusammengekommen – allerdings scheinen die meisten davon Nicht-Thalenser zu sein: Bislang zählen nur 170 für das sogenannte Quorum. Sollten 400 Einwohner das Bittgesuch mittragen, will die Onlineplattform den Stadtrat Thale um eine Stellungnahme zu dem Thema bitten.

Anlage eignet sich für verschiedene Fahrzeuge

Beim „Pumptrack“ handelt es sich um eine künstliche Mountainbikestrecke, ein „Skatepark“ ist eine für Skateboarder angelegte Fläche mit Hindernissen. Eine solche Anlage eigne sich, heißt es in der Begründung, für Fahrzeuge wie Roller, Laufrad, Inliner, BMX-Rad oder auch Rollstuhl. Sie sei ein tolles Ausflugsziel, und man könne in einem verkehrsberuhigten Bereich das ganze Jahr über seinen Spaß haben.