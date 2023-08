Am Sonnabend ist ein Motorradfahrer aus Halle im Harz schwer verunglückt. Der Mann hatte in einer Kurve die Beherrschung über sein Zweirad verloren.

Harzgerode/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der B242 nahe Harzgerode ereignet. Ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Halle war auf seinem Kraftrad in Richtung Harzgerode unterwegs, nachdem er aus Alexisbad gestartet war.

In einer Doppelkurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und verunglückte. Das Motorrad geriet in Brand, konnte jedoch von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.