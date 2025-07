Badespaß mit Hindernissen Umleitung im Harz lässt Besucherzahlen im Freibad in Harzgerode einbrechen

Seit einer guten Woche ist Harzgerode nur über Umwege zu erreichen. Das macht sich an den Besucherzahlen im Freibad bemerkbar. Sie bleiben hinter dem zurück, was normal wäre. Auch zur Rutschenmeisterschaft gingen deutlich weniger Teilnehmer an den Start und Schnuppertaucher ins Becken als sonst.