Landkreis Harz/MZ. - „Ich bin genauso gespannt wie alle anderen“, sagt Sebastian Wiechardt. Der Westernreiter aus dem Harz ist Teil einer neuen TV-Doku, die ab diesem Donnerstag, 5. September, immer ab 20.15 Uhr bei Kabel Eins läuft. Die Reihe „Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen“ begleitet Cowgirls und Cowboys, die in Deutschland ihren Traum vom American Way of Life verwirklichen und das Lebensgefühl Nordamerikas auf Ranches und in Westernstädten leben.

