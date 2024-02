In Thales Ortsteil Stecklenberg steht eine Büchergondel. Wer an dem Angebot mitwirkte und welche Bücher noch fehlen.

Treffpunkt Büchergondel: Wer sich für den Hingucker in Stecklenberg stark gemacht hat

Stecklenberg/MZ/SON. - „Die Putzteufelin“, „Galopp in die Freiheit“, „Reiseratgeber Ungarn“, „Ausgeliebt“, „Kartoffeln machen schlank“, „Heimische Tierwelt“ – groß ist die Auswahl an Romanen, Erzählungen, Ratgebern und weiteren Büchern, die in einer grünen Seilbahn-Gondel stehen. Diese befindet sich im Herzen Stecklenbergs und dient seit wenigen Monaten als Büchergondel.