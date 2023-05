Tierpark Hexentanzplatz Thale Inklusive Tierpark-Euro: Wie steigende Eintrittspreise auch Fundtieren helfen

Die Arbeiten an der neuen Auffangstation im Tierpark Hexentanzplatz in Thale laufen. Was geschafft wurde, was noch zu tun ist und warum die Eintrittspreise erhöht wurden.