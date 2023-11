25 Jahre Städtepartnerschaft: Was die Menschen aus Thale und Juvisy in Frankreich bei gegenseitigen Besuchen gelernt und welche Projekte sie gemeinsam in einem Vierteljahrhundert umgesetzt haben.

Thale/Juvisy-sur-Orge/MZ. - Der Duft von Glühwein liegt in der Luft, an Ständen werden Leckereien und Handwerksprodukte angeboten, es ist adventlich dekoriert: Der Weihnachtsmarkt in Juvisy-sur-Orge zieht sich mittlerweile über einen ganzen Straßenzug, ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der französischen Stadt. „Den haben wir gegründet“, sagt Renate Zeus. Das ist rund 20 Jahre her. Sie und weitere Mitglieder des Vereins zur Pflege internationaler Beziehungen waren damals zu Besuch in der Partnerstadt Thales und stellten den Markt mit ihren Gastgebern auf die Beine.