Teile der Stadt Quedlinburg ohne Strom

Quedlinburg/MZ - In mehreren Teilen der Stadt Quedlinburg, unter anderem in der Süderstadt, hat es am Sonntagmittag einen Stromausfall gegeben. „Wir hatten in unserem Mittelspannungsnetz seit etwa 12.15 Uhr eine Störung“, informiert Eiko Fliege, Geschäftsführer der Stadtwerke Quedlinburg GmbH. Nach einer halben Stunde waren einige der betroffenen Abschnitte wieder versorgt, und um 14 Uhr konnte er berichten: „Alle Kunden sind wieder versorgt.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.