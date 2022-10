Teil der Quedlinburger Steinbrücke wird Baustelle

Quedlinburg/MZ - Ein anderes Pflaster, ein Geländer an der Seite. Dennoch wird vielleicht dem einen oder anderen Passanten entgehen, dass jenes Stück der Fußgängerzone, in dem auch Tische und Stühle stehen, eine Brücke ist. Überspannt wird hier, eingangs der Quedlinburger Steinbrücke aus Richtung Markt kommend, der Mühlengraben. Doch das Brückenbauwerk mit dem Geländer mit den Münzenberger Musikanten befindet sich in einem schlechten Zustand. „Es ist stark gefährdet. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo dringender Handlungsbedarf besteht“, erklärte Thomas Malnati, Fachbereichsleiter Bauen bei der Stadtverwaltung Quedlinburg, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. In dieser stellte Günter Borg von der Dr. Borg Planen und Beraten Ingenieurgesellschaft aus Hildesheim die vorgesehenen Arbeiten vor.