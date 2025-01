Ballenstedt/Wernigerode/MZ/tho. - Die Schlichtungsstelle für den Täter-Opfer-Ausgleich im Erwachsenenrecht im Harzkreis ist umgezogen. Sie befindet sich nicht mehr in Ballenstedt, sondern in Wernigerode, an der Hilde-Coppi-Straße 2. Dort, aber auch in Online-Meetings vermittelt die Sozialpädagogin und psychologische Beraterin Franziska Dombek zwischen Geschädigten und Beschuldigten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.