Mitten im Wald, auf dem Brauberg in Ballenstedt, erinnert ein Mahnmal an die Gefallenen und Opfer von Krieg und Gewalt. Über die Zukunft dieses fast vergessenen Ortes wird gerade wieder neu nachgedacht.

Ballenstedt/MZ. - Abgelegener geht es kaum: Wer zum Kriegerdenkmal für die Ballenstedter Gefallenen des Ersten Weltkrieges gehen will, der muss den Berg hinauf durchs Unterholz. Der Ort scheint vergessen; nur selten rückt das Denkmal auf dem Brauberg in den Blick der Öffentlichkeit. Die alljährliche Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag ist so ein Beispiel, dann wird es von Schülern des Wolterstorff-Gymnasiums kurz zuvor noch einmal hergerichtet.