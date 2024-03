Naturschutz im Harz - wie weit darf er gehen? Streit um beliebtes Ausflugsziel: Zaun am Wanderweg installiert, 40 Hektar Solaranlagen geplant

An den Schierbergen bei Ballenstedt erstreckt sich ein Naturschutzgebiet von europaweiter Bedeutung, das durch regelmäßige Beweidung erhalten werden soll. Ein fester Zaun wurde installiert, hinter dem nicht nur Schafe, sondern auch Herdenschutzhunde laufen und der direkt an einem Spielplatz vorbeiführt. Muss das so bleiben? Die Sache kommt jetzt noch einmal in Bewegung.