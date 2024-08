Startklar zum Schulbeginn: Was der Landkreis in Quedlinburg übergeben hat

Dirk Mathe (l.) erläutert den Gästen bei der feierlichen Einweihung der sanierten Bosseschule, was hier in den vergangenen zweieinhalb Jahren erfolgt ist.

Quedlinburg/MZ. - „Das ist schon großes Kino“, sagt Dirk Mathe mit Blick auf die Ausstattung des Fachkabinetts Chemie. Die ist mit der umfangreichen Sanierung der Bosseschule in Quedlinburg ebenso auf den modernsten Stand gebracht worden wie die in den Fachkabinetten Physik und Biologie oder im funkelnagelneuen Hauswirtschaftsbereich im Dachgeschoss. Der Unterricht, sagt Dirk Mathe, Leiter des Amtes für Hoch- und Tiefbau beim Landkreis Harz, kann am Montag starten, „der Schulbetrieb funktioniert“. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres sind die Arbeiten abgeschlossen und ist die Sekundarschule am Freitag feierlich übergeben worden.