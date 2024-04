Die Stadt Thale investiert in Steinschlagschutzzäune im Bodetal. Welche Vorhaben der diesjährige Haushaltsentwurf noch vorsieht und ob er genehmigungsfähig ist.

Stadt Thale will Muren entschärfen – welche Investitionen 2024 anstehen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ. - Unmengen an Schlamm und Steinen hatten sich 2022 und 2023 durch starke Regenfälle in Bewegung gesetzt und das Bodetal bei Thale verwüstet: Die Murenabgänge hatten Wege und Straßen überschwemmt, den Wanderweg Schurre sogar unter sich begraben. Einen Großteil der Gesteins- und Erdmassen haben die Fangnetze an den Berghängen abgehalten, mussten dann geleert und auf Schäden überprüft werden.