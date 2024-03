Wann das Sozialzentrum Bode seine Arbeit im früheren DAA-Haus am Musestieg in Thale aufnimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ. - Erstaunlich weit fortgeschritten sind die eigentlichen Bauarbeiten, die gerade erst gestartet sind: Entkernt sind nicht nur die alten Sanitärräume, und anderswo stehen schon neue Leichtbauwände. Die Stadt Thale lässt das Erdgeschoss des ehemaligen Hauses der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) umbauen und vor allem auch energetisch sanieren. In die Etage des Gebäudes am Musestieg zieht das Sozialzentrum Bode (SZB) ein. Dann entsteht – zusammen mit dem benachbarten Jugendzentrum Sputnik – ein großes, zentral gelegenes Zentrum für soziale Angebote, das alle Thalenser in Anspruch nehmen können.