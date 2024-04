Das Sozialzentrum Bode in Thale erhält das Vermögen des Halberstädter Straffälligenhilfevereins, der sich aufgelöst hat. Was die beiden verbindet und wofür das Geld eingesetzt werden soll.

Thale/Halberstadt/MZ. - Es gehe nicht darum, dass etwas endet, etwas stirbt, sagt Edith Gehrmann. Sondern es sei eher eine Staffelübergabe. Das Vorstandsmitglied des früheren Halberstädter Straffälligenhilfevereins „Hoffnung“ ist nach Thale gekommen, um das Vermögen des nun aufgelösten Vereins an das Sozialzentrum Bode – ebenfalls ein eingetragener Verein – zu übergeben. Es geht um eine fünfstellige Summe.

Zwei aktuelle Projekte des Sozialzentrums Bode (SZB) sind die „Kriminalprävention für Kinder und Jugendliche“ – dabei geht es etwa um sportliche, kreative und erlebnispädagogische Angebote – sowie der „Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendbereich im Landkreis Harz“. Es ist ein Angebot an Beschuldigte und Geschädigte einer Straftat, deren Folgen mit der Hilfe eines neutralen Vermittlers zu regulieren. Es gibt also durchaus Arbeitsbereiche der beiden Vereine, die sich überschneiden. Edith Gehrmann stellt den „großen präventiven Gedanken“ und die Sozialarbeit heraus: Es würden Straffälligkeiten vermieden, aber auch etwas für den Kinderschutz getan. Wenn etwa Alleinerziehende beraten und aufgeklärt werden.

Edith Gehrmann ist begeistert vom breiten Angebot des Thalenser Sozialzentrums, das sich in der Kinder- und Seniorenarbeit engagiert, Kleiderkammer, Bibliothek, verschiedene Beratungen und Hilfen anbietet – etwa bei Ausbildungsförderung, Elterngeld oder Wohngeld. „Ich freue mich, wie es von der Bevölkerung angenommen wird, von Menschen, die Unterstützung brauchen“, sagt die frühere Bewährungshelferin.

Edith Gehrmann (Zweite von links) übergibt den symbolischen Scheck an das Team vom Sozialzentrum Bode: Mathias Suhr (von rechts), Cornelia Braune und Kerstin Herrmann, die sich ums Projekt Täter-Opfer-Ausgleich kümmert. (Foto: Sonnemann)

Doch warum gibt es den Halberstädter Straffälligenhilfeverein nicht mehr? Überalterung der Mitglieder und des Vorstandes, kein Personal mehr, gibt Gehrmann die Gründe für die Auflösung an. Außerdem habe der Vereine keine große Lobby gehabt.

„Hoffnung“ gründete sich im Juni 1991, bestand immer aus etwa 20 Mitgliedern. Das erste Büro sei direkt im Knast gewesen, erinnert sich Edith Gehrmann. Hauptamtlichen Mitarbeiterinnen halfen entlassenen Häftlingen dabei, ihr Leben in Freiheit zu organisieren, unterstützten sie bei Ämtergängen, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche – was eine Form der Prävention ist, damit die Menschen nicht wieder kriminell werden. Die Ehrenamtlichen kümmerten sich vor allem um Hilfestellung im Alltag.

Im August 2021 war es dann zu Ende. Die Abwicklung des Ex-Vereins dauerte noch etwas, und jetzt ist das Restvermögen an die Einrichtung in Thale abgegeben worden. Das Geld ist unter anderem durch Spenden zusammengekommen, oder auch durch gerichtliche Entscheidungen, Bußgelder an den Verein zu zahlen.

SZB-Geschäftsführerin Cornelia Braune bedankt sich, dass sich der aufgelöste Verein für das Sozialzentrum in Thale entschieden hat. Und verspricht, einen Teil des Geldes für den Wettbewerb „Kunst im Justizvollzug“ vom Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung Sachsen-Anhalt zu spenden. Der Großteil bleibt aber in Thale, wird in die soziale Arbeit investiert und in den Umzug in das Gebäude am Musestieg. Hier werden künftig auch die wichtigen Beratungen angeboten.