Das Sozialkaufhaus in Quedlinburg ist ein Angebot des Europa-Aktionsforums. Was für den Verein zum Problem wird und warum sich der Runde Tisch Flüchtlingshilfe damit befasst.

Quedlinburg/MZ. - Dicht an dicht stehen Schränke und Tische im Erdgeschoss des Sozialkaufhauses in Quedlinburg, wo es Möbel und Haushaltsgeräte gibt; gut gefüllt ist auch der Raum im Obergeschoss, wo etwa Bücher und Spielwaren erhältlich sind. Die Nachfrage ist groß, sagt Stefanie Pauke. „Nicht nur bei denen, die etwas holen, wie Rentner, Geringverdiener, Flüchtlinge oder Menschen, bei denen mal Not am Mann ist. Sondern auch bei denen, die etwas bringen“, berichtet die Vorsitzende des Vereins Europa-Aktionsforum, der das Sozialkaufhaus betreibt. Doch nun brauchen die Helfer selbst Unterstützung.