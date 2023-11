Nach acht Jahren ändert die Stadt Falkenstein/Harz ihre Kita-Gebührensatzung. Warum die Überarbeitung jetzt kommt und was das für Eltern konkret bedeutet.

So teuer wird die Kinderbetreuung ab Januar

Falkenstein/Harz will Kita-Gebühren erhöhen

Eltern in Falkenstein/Harz sollen künftig mehr für die Kinderbetreuung zahlen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Falkenstein/Harz/MZ. - Eltern, die ihre Kinder in eine Kindertagesstätte der Stadt Falkenstein/Harz bringen, sollen dafür ab kommendem Jahr mehr bezahlen: Der Haupt- und Finanzausschuss hat einer Gebührenerhöhung am Mittwoch zugestimmt. Am Donnerstag beschäftigte sich der Stadtrat damit.