Neudorf/MZ. - „Und was wollen Sie sonst noch hören?“ Fragend schaut Elli Ambrosy Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) an, der erstmals zum Gratulieren gekommen ist. Was ihm die Nachfrage einbrachte: Eigentlich nur das Geheimnis ergründen wollend, wie man denn 100 Jahre alt wird – so wie sie –, hatte er der Jubilarin schließlich schon so manche Information entlockt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.