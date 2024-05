Vom 31. Mai bis zum 2. Juni finden in Quedlinburg die Königstage statt. Was Einwohnern und Gästen der Welterbestadt an diesem Wochenende alles geboten wird.

So bunt werden die Königstage in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg lädt am Wochenende 31. Mai bis 2. Juni zu den Königstagen ein – dem Stadtfest zu Ehren Heinrich I. Das Festgebiet erstreckt sich dabei laut einer Mitteilung der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM) vom Markt zur Steinbrücke, in den Wordgarten und in die Heiligegeiststraße zum Bildungshaus Carl-Ritter. Daran anschließend wird in der Pölkenstraße, am Mathildenbrunnen und im Steinweg gefeiert. Das Harzdorf und die Welterbemeile am Kornmarkt und in der Marktstraße schließen den Ring des Festgebiets.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten, Öffnungszeiten und zum Programm sowie Hinweise zu Anreise und Verkehrseinschränkungen finden Interessierte hier.

Die größte Bühne steht auf dem Marktplatz

Marktplatz. Hier steht die größte von insgesamt vier Bühnen. Historienspiele des Vereins Kaiserfrühling Quedlinburg, das Nordharzer Städtebundtheater und viele weitere Künstler präsentieren sich. Erneut spielt hier „herrH“ (Samstag, 15 Uhr) die kleinen Besucher mit neuer deutscher Kindermusik. „Zur Radio-SAW-Party bringen ‚Kontrollverlust‘ mit ihrer Neuinterpretation der größten Hits den ganzen Markt in Schwung“, verspricht die QTM. Eine Lasershow (ca. 23.40 Uhr) sorgt am Freitag- und Samstagabend für einen krönenden Abschluss der ersten beiden Festtage. Neben dem Bühnenprogramm wird auch für Speisen und Getränke gesorgt. Öffnungszeiten: Freitag, 14 bis 0 Uhr, Samstag, 11 bis 0 Uhr, und Sonntag, 10 bis 16 Uhr.

Steinbrücke. Historische Einkaufserlebnisse, Kleinkunst und Musik erwartet die Gäste hier. Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres lädt zum Bummel durch das „Einkaufserlebnis Historische Innenstadt“ ein. Öffnungszeiten: Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 11 bis 16 Uhr.

Mittelaltermarkt im Wordgarten

Wordgarten. „Mit der Stiftskirche St. Servatii im Blick bietet der Wordgarten das perfekte Ambiente für den Mittelaltermarkt während der Königstage“, so die QTM in ihrer Pressemitteilung. Für ein abwechslungsreiches Programm mit reichlich „mittelalterlichem Gesang und Gespiel“ sei gesorgt. Auch die Königstafel findet erneut statt. Tickets für den Festschmaus sind unter quedlinburg-info.de/königstafel erhältlich. Öffnungszeiten: Freitag, 14 bis 22 Uhr, Samstag, 10 bis 22 Uhr, und Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Heiligegeiststraße und Bildungshaus Carl Ritter. Durch ein breites Angebot von Kunsthandwerk, Produkten rund um den Garten, aber auch die Arbeit einiger Quedlinburger Vereine bummeln hier die Gäste. Auf dem Vorplatz des Carl-Ritter-Bildungshauses ist erneut das Kinderparadies mit vielen Angeboten zu finden. Eine eigene Bühne, zwei Hüpfburgen, ein Karussell, Kinderschminken gehören dazu. Alle Angebote können hier kostenlos genutzt werden. Öffnungszeiten: Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 11 bis 18 Uhr, und Sonntag, 11 bis 16 Uhr.

Street Food und Gesundheits- und Helfermeile

Pölkenstraße und Steinweg. Auf der Gesundheits- und Helfermeile präsentieren sich Dienstleister aus dem Gesundheitswesen und der Pflege, das DRK, THW, die freiwillige Feuerwehr sowie die Bundeswehr und der ADAC. „Im Steinweg kommen alle Freunde besonderer Leckereien auf ihr Kosten“, kündigt die QTM an. Die Street-Food-Meile biete kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Ecken der Welt. Öffnungszeiten der Helfer- und Gesundheitsmeile: Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag,11 bis 18 Uhr, und Sonntag,11 bis 16 Uhr. Öffnungszeiten der Street-Food-Meile: Freitag, 14 bis 22 Uhr, Samstag, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 11 bis 16 Uhr.

Mathildenbrunnen. Am Mathildenbrunnen, in der historischen Neustadt, teilen sich lokale und regionale Künstler tagsüber die Bühne. So sind Manuel Richter, Stefan Solo und Isy voice hier zu Gast. Abends übernehmen erneut irische Klänge. Das Duo Keating & McCorkey sowie F.MISD heizen den Besuchern ein.

Kornmarkt und Marktstraße. Im Harzdorf und auf der Welterbemeile können sich Besucher über das Thema Welterbe in Quedlinburg, die sechs „Staunenswerte“ − die Welterbestätten in Sachsen-Anhalt −, Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote im Harz informieren. Auch die Harzer Wandernadel ist mit einem Sonderstempel wieder bei den Königstagen dabei.