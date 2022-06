"Schwertträger" von Arno Breker Auktion in Quedlinburg: Keiner will Skulptur von Hitlers Lieblingsbildhauer

In Quedlinburg stand die Skulptur Schwertträger von Arno Breker zur Versteigerung. Die Bronzestudie gehörte zur Monumentalskulptur „Wehrmacht“ in der Neuen Reichskanzlei in Berlin. Woher sie stammt und wie es weitergeht.