Einsatzfahrzeug ist jetzt offiziell an die Ortswehr Wieserode übergeben worden. Sie hat nun eine verbesserte Ausstattung. Wie es dazu gekommen ist.

Bürgermeister Rico Röse (r.) übergibt den Schlüssel für das Fahrzeug an Ortswehrleiter Patrick Kaika.

Wieserode/MZ - Der erste Einsatz – bei Sägearbeiten war ein Baumstubben in Brand geraten – liegt schon hinter ihm, doch jetzt ist der „Neue“ bei der Ortsfeuerwehr Wieserode der Freiwilligen Feuerwehr Falkenstein/Harz auch ganz offiziell im Dienst: Am Freitagabend hat Falkensteins Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler) die Schlüssel für „Wieserode 48“ an Ortswehrleiter Patrick Kaika übergeben.