Die Junge Gemeinde des Kirchenkreises Ballenstedt hat ein Sommerfest organisiert, das am Samstag stattfindet. Die Einnahmen sollen einer Grundschule in Nepal zugutekommen.

Gernrode/MZ. - Clara Pöschke aus Gernrode, Emma Arndt aus Ballenstedt und Miro Kirsche aus Bad Suderode erleben gerade, was es bedeutet, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen – mit Sponsorensuche und allem Drum und Dran. Die drei Schüler gehören zur Jungen Gemeinde des Kirchenkreises Ballenstedt und haben mit weiteren Mitstreitern – und im Hintergrund unterstützt von den Hauptamtlichen – das Sommerfest organisiert, das am Samstag, 17. August, auf dem Gelände der Gernröder Cyriakuskirche stattfinden soll. Dass es aufwendig werden würde, habe er ja vermutet, sagt Miro, „aber es ist mehr als gedacht“. Nichtsdestotrotz wissen die jungen Organisatoren, wofür sie es tun: Sie wollen Spenden sammeln – für eine Schule in Nepal.

Das, was sie Nepalprojekt nennen, haben Karsten Meißner, Claudia Pöschke und Julia Arndt schon vor Längerem angestoßen. Sie waren darauf bedacht, die Konfirmanden zu halten. Pöschke ist Gemeindepädagogin. Arndt war es. „Nach der Konfirmation ist oft ein Loch, es gibt nicht mehr so viel Programm, und die Kinder verschwinden dann. Das wollen wir aber nicht“, erklärt sie. Meißner ist der Leiter des Cyriakushauses. Über ihn kam der Kontakt nach Nepal zustande. „Er war dort und hat uns erzählt, wie schlecht es um die Schulen in den ländlichen Gegenden steht, dass es kaum Geld gibt“, erzählt Clara, und dass es an Vielem fehle. Dass bei Weitem nicht jedes Kind zur Schule gehe, viele nicht mal die Grundschule abschlössen und es Mädchen noch ungleich schwerer hätten, ergänzt Emma. Und so ist das Nepalprojekt entstanden, das jetzt in den Händen der „Konfys“ liegt, wie sie sich genannt haben. Die Jugendlichen suchten sich eine Schule aus, die sie unterstützen wollen.

Die Wahl fiel auf die nur schwer erreichbare Shree Sita Basics School, eine Grund- und Mittelschule, in Chautara im Bergland des Himalaya, vier Autostunden von Kathmandu entfernt. Rund 40 Schüler besuchen sie. Via Zoom haben sie Einblicke bekommen, gesehen, wo und wie die Kinder lernen, und auch versucht, mit ihnen zu kommunizieren. „Die Schule war sehr karg“, sagt Emma. Die Räume seien sehr klein, sagt Miro. Es gebe keinen richtigen Fußboden, keine Türen, keine Fensterscheiben, sagt Clara. Geschweige denn Bilder an den Wänden oder Spielgeräte auf dem Schulhof.

In der Schule in Nepal fehlt es an Vielem. Von der ersten Spende konnten unter anderem Rucksäcke gekauft werden. (Foto: Kirchenkreis)

Das Sommerfest ist nicht die erste Aktion zugunsten der nepalesischen Schüler. Auf dem Weihnachtsmarkt wurde Gebackenes und Gebasteltes verkauft. Rund 1.000 Euro kamen zusammen. „Davon haben wir jedes Kind mit einem Rucksack und einer gefüllten Federtasche ausgestattet“, sagt Clara. Außerdem konnte ein Grundstock moderner Schulmaterialien angeschafft werden.

Einen ähnlichen Erfolg erhoffen sie sich nun auch vom Sommerfest. „Es wäre natürlich toll, wenn sogar noch ein bisschen mehr rumkäme. Aber wir erwarten nicht zu viel, damit wir nicht enttäuscht werden“, sagt Miro.

Wofür die Spenden verwendet werden könnten, steht im Groben schon fest: Auch die neuen Schüler müssten Rucksäcke bekommen, und eine kinderfreundliche Atmosphäre wollten sie schaffen, ein paar Spielgeräte anschaffen, ebenso Bücher und andere Lehrmaterialien, erzählen sie. Und denken auch schon weiter, denn beim Sommerfest wollen sie es nicht bewenden lassen. „Wir werden weiter daran arbeiten, dass diese Schule besser ausgestattet wird“, kündigt Clara an.

Derweil laufen die letzten Vorbereitungen für den Samstag. Ein paar Helfer bräuchten sie noch für Auf- und Abbau und den Tag selbst, sagt Emma, der Zeitplan müsse noch aufgestellt, Essen- und Getränkemengen abgestimmt werden. Das Gernröder Sommerfest findet von 14 bis 19 Uhr ganz bewusst vor der Cyriakuskirche. Damit sich auch Menschen, die keinen Bezug zur Kirche hätten, angesprochen fühlten, erklärt Miro. Kleine und große Besucher dürfen sich auf Spiel und Spaß, ein Bühnenprogramm und einen Flohmarkt freuen.

Wer die Jugendlichen unterstützen möchten, kann sich an [email protected], [email protected] oder [email protected] wenden.