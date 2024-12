Das Schwert im Stein an der früheren Lauenburg – im Hintergrund sind der „Hexenbaum" und der Rest der kleinen Kapelle zu sehen – erinnert an die König-Artus-Sage. Stecklenberg hat aber viele eigene Sagen zu bieten.

Stecklenberg/MZ. - Ein Schwert in einem Stein präsentiert sich in der Mitte eines kleinen Platzes, den Helfer vor rund zehn Jahren nahe der Reste der Lauenburg mit dem „Hexenbaum“ angelegt haben. Er hat nichts mit der einstigen Reichsburg zu tun, ist nur ein Höhepunkt für Wandergruppen. Das Schwert im Stein – an dem man bitte nicht ziehen soll – erinnert an Excalibur in der Artus-Sage. Dabei hat Stecklenberg viele eigene Sagen zu bieten.