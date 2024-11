Die Fleischerei Münch in Bad Suderode geht neue Wege. Das Harzer Traditionsunternehmen baut einen 24-Stunden-Service auf. So soll das Angebot aussehen.

Ist seit seiner Gründung im Jahr 1902 am Markt 2 in Bad Suderode ansässig: das Familienunternehmen Fleischerei Münch.

Bad Suderode/MZ. - In ihrem Ladengeschäft bietet die Fleischerei Münch in Bad Suderode mit anderen regionalen Erzeugnissen längst mehr als Fleisch und nach eigenen traditionellen und neuen Rezepten hergestellte Wurst an. Jetzt plant das in vierter Generation geführte Familienunternehmen ein nächstes Projekt.