Ballenstedt/MZ. - Mehr als 40 Paare wollen sich in diesem Jahr in Ballenstedt trauen lassen. So viele Eheschließungen sind bis jetzt angemeldet, sieben hat es schon gegeben. Möglich ist das Heiraten bislang im Standesamt im Rathaus, im Trauzimmer im „Alten Rathaus“ und in der Schlosskirche. Doch jetzt soll es noch mehr Orte geben, die auf Antrag zum Trauzimmer werden könnten.