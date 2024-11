Meisdorf/MZ. - „Kein Wintereinbruch in Sicht“, sagen die Meteorologen, aber die Meisdorfer sind vorbereitet: Manchmal würde schon ein bisschen Schnee reichen, um zu rodeln, sagt Steven Ecke. Aber das Problem - wie in jedem Ort - ist, dass die Wiesen nicht mehr so beweidet werden und das Gras relativ hoch steht. Bei wenig Schnee bremst das.

