„Road Movie“ in Thale: Was Hüttenmuseum zeigt

Arbeiten wie diese von Bernd Schobeß werden in der neuen Sonderausstellung in Thale zu sehen sein.

Thale/MZ/pek. - „Road Movie“ im Hüttenmuseum Thale: Im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung, die unter dem Titel „Road Movie“ am Samstag, 8. Februar, in der Galerie des Museums eröffnet wird, stehen Arbeiten von Bernd Schobeß. Gezeigt wird Malerei aus sechs Jahrzehnten - ein Querschnitt durch die künstlerische Arbeit des Bad Suderöders.

„Seit 60 Jahren hat sich Bernd Schobeß mit bildnerischer Gestaltung sowohl beruflich als auch in der eigenen Entwicklung auseinandergesetzt“, teilt Museumsleiterin Ute Tichatschke mit. „Er war als Fachschuldozent, Gymnasiallehrer und Fachleiter für Kunst in Sachsen-Anhalt tätig und arbeitet seit 2004 in seinem Atelier mit Ausstellungsraum in Bad Suderode.“

Ausstellungen führten ihn nach Dänemark (Aabenraa), Hamburg (Torhaus) und Berlin, aber auch nach Südfrankreich (Saint Maximin) sowie in zahlreiche andere Städte und Orte in Deutschland wie Worpswede, Bad Karlshafen oder ins Schneewittchen Dorf Bergfreiheit. Die Ausstellung im Hüttenmuseum Thale gibt mit ausgewählten und bisher wenig gezeigten Bildern einen spannenden Einblick in seine Bildwelt von der frühen Phase bis zur Gegenwart, kündigt das Museum an.

Zur Eröffnung der Sonderausstellung wird am Samstag, 8. Februar, 15 Uhr, in das Museum in der Walther-Rathenau-Straße 1 eingeladen. Zu sehen ist „Road Movie“ bis zum 16. März mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr.