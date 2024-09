Der Heimatverein Herzenssache im Ballenstedter Ortsteil Rieder lädt am Samstag zum Fest mit Musik, Kinderspaß und Schausteller ein. Country satt gibt es am Abend mit Oldschool and the News.

Rieder/MZ. - Das Gelände um den Pferdeteich in Rieder wird an diesem Samstag zum Festplatz: Der Ortsteil der Stadt Ballenstedt feiert seine erste urkundliche Erwähnung vor 1.088 Jahren. Das entsprechende Dokument unterzeichnete Otto I. im Jahr 936, der damit Güter und ganze Dörfer dem Stift in Quedlinburg zur Nutzung überließ - auch Rieder.

Kaffeekonzert, Country und Kinderspaß

Sein Jubiläum feiert der Ort mit Musik - am Nachmittag geben Amondin und Merle von der Mädelsband Amema ab 15 Uhr im Gemeinschaftshaus ein Kaffeekonzert, am Abend gibt es Lifemusik mit „Oldschool and the News“, die sich auf Country spezialisiert haben. Um 20 Uhr geht's los.

Für Spaß und Abwechslung für Kinder sorgen die Jugendfeuerwehr und die Ortsgruppe Rieder des Jugendrotkreuzes vor der Begegnungsstätte, außerdem ist ein Schausteller mit Fahrgeschäft, Schießen, Entenangeln, Ballwerfen und Süßigkeiten mit dabei.

Da ist immer ein Zusammenhalt unter allen Vereinen. Birgit Wartmann, Heimatverein Herzenssache

Organisiert wird das Fest vom Heimatverein Herzenssache, der jetzt schon auf das Jahr 2026 blickt: Dann wird Rieder seine 1.090-Jahr-Feier ausrichten. Dann, sagt Birgit Wartmann vom Heimatverein, wird es auch wieder einen Festumzug geben, der alle zehn Jahre stattfindet. Für diese besondere Jubiläumsfeier wird jetzt schon angespart, schließlich soll sie etwas größer ausfallen als in normalen Jahren.

Rieder gewinnt dritten Platz im Dorfwettbewerb

Das Dorf, sagt sie, lebt durch seine Vereine. Für die Ausrichtung von Osterfeuer, Maifeier, Dorffesten und Weihnachtsmarkt sei der Heimatverein zuständig. „Wenn wir Hilfe brauchen, bekommen wir sie von den anderen Vereinen“, betont Birgit Wartmann. „Oder sie machen mit, wie der TSC, der mit den Kindergruppen auftritt.“

Die Sportvereine seien im Spielbetrieb eingebunden, „aber wenn wir fragen: Könnt ihr mal mit Stühlerücken?, dann sind immer alle da, da ist immer ein Zusammenhalt unter allen Vereinen.“ Damit konnten die Einwohner wohl auch die Jury beim diesjährigen Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugen. Dort hat Rieder den dritten Platz erreicht.