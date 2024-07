Neues Angebot in Quedlinburg Richtiger „Öffi“ im Welterbe - so dicht ist das Netz von Haltestellen

Die Harzer Verkehrsbetriebe bieten einen Stadtverkehr mit vier Buslinien in Quedlinburg an. Wann es losgeht und wie Fahrgäste dann am besten von A nach B kommen - sogar kostenlos!