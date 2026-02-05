Eil
Restaurants in Sachsen-Anhalt Nach Mehrwertsteuersenkung: Wird Essengehen im Harz billiger?
Sieben statt 19 Prozent: Gastronomen dürfen sich über eine Mehrwertsteuersenkung freuen. Doch profitieren davon auch die Gäste im Harz? Eine Stichprobe in Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg zeigt, wie Restaurants reagieren.
Aktualisiert: 05.02.2026, 15:16
Landkreis Harz. - „Weniger Steuer. Weniger teuer.“: Mit diesem Slogan wirbt aktuell der Fast-Food-Riese McDonald’s bundesweit. Aber geben auch die Restaurants im Harz die Mehrwertsteuersenkung an ihre Gäste weiter – wird Essengehen in Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg nun auch billiger?