Zum 26. Naturschutztag des Harzklubs wird am 8. Juni nach Bad Suderode eingeladen. Wie der Stand der Vorbereitungen ist und was Gäste erwartet.

Quer durch den Harz: Was Gäste bei „Jugend aktiv“ im Kurpark erwartet

Anlässlich des Naturschutztages gibt es auch in Bad Suderode - wie hier im Vorjahr in Friedrichsbrunn - einen Sonderstempel der Harzer Wandernadel.

Bad Suderode/MZ. - Naturschutz, Umweltbildung, Wandern: Quer durch den ganzen Harz geht es am Samstag, 8. Juni, im Kurpark Bad Suderode ohne lange Wege - beim 26. Naturschutztag des Harzklubs. Er findet von 13 bis 18 Uhr statt und steht in diesem Jahr unter dem Thema „Jugend aktiv“. Als Gastgeber fungiert der Zweigverein Bad Suderode, unterstützt durch den Friedrichsbrunner Verein. „Ich freue mich, dass so viele zugesagt haben. Wir werden ein bunt gemischtes Angebot haben“, sagt Marlen Krimmling, Vorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Bad Suderode.