Der Freundeskreis Quedlinburg swingt lädt am kommenden Wochenende wieder zu den Dixieland- und Swingtagen ein. Was Gäste bei der besonderen Veranstaltung erwartet.

Quedlinburg/MZ. - Am kommenden Wochenende hält wieder Dixieland- und Swingmusik Einzug in Quedlinburg, wird die Stadt bis in die Ortsteile hinein zur Bühne: Das Jazzfestival bietet Veranstaltungen an unterschiedlichen, auch neuen Orten.