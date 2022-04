Quedlinburg: Was Uwe Schwierske zur Rückkehr bewegt hat

Quedlinburg/MZ - In Aschersleben ist er geboren, hat in Ballenstedt mit Fußball begonnen. Mit Germania Gernrode ist er als Trainer Kreismeister geworden und hat den Pokal geholt. Später führte er den Quedlinburger SV durch die Mühen der Ebene aus der Harzliga zurück in die Landesklasse und mischte danach mit Eintracht Winningen die Salzlandliga auf, bescherte dem Verein erstmals in seiner Geschichte Fußball auf Landesebene: Uwe Schwierske. Ein paar Monate war es still geworden um den akribischen Coach mit einem Handy voller interessanter Kontakte. „Mir ging es richtig gut“, sagt Schwierske dazu.