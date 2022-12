Quedlinburg plant umfangreiche Investitionen

Der Haushaltsentwurf der Stadt Quedlinburg für das kommende Jahr ist vorgestellt worden. Was das Zahlenwerk beinhaltet.

Quedlinburg/MZ - Umfangreiche Investitionen, die mit Fördergeld und Krediten gestemmt werden sollen, sieht der Entwurf des Haushaltes der Stadt Quedlinburg für das kommende Jahr vor. In erster Lesung haben die Stadträte das Zahlenwerk am Donnerstagabend bestätigt; es wird nun in den Ortschaftsräten und den Stadtratsausschüssen beraten, ehe es im März dem Stadtrat zum Beschluss vorliegen soll.