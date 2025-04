Er ist durch die Kaufmannsgilde zu Quedlinburg ins Leben gerufen worden: der „Quedlinburg-Geschenkgutschein“. Was er ist, und was die Gilde jetzt macht.

Quedlinburg/MZ. - Seit mehr als fünf Jahren gibt es ihn schon: den „Quedlinburg-Geschenkgutschein“, den die Kaufmannsgilde Quedlinburg ins Leben gerufen hat. Der Gutschein ist eine kleine Karte, die mit einem Wunschbetrag aufgeladen wird, der in teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden kann. Jetzt will die Gilde noch einmal in die Offensive gehen.