Höhepunkt des Festtages „30 Jahre Welterbe“ sind die Führungen über die Baustellen in den Stiftsgebäuden auf dem Stiftsberg in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ/son/dpa. - Besonderes Jubiläum im Harz: Quedlinburg hat sein 30-jähriges Bestehen als Unesco-Welterbestadt mit einem Festakt und einem Bürgerfest gefeiert. Präsentierte sich die Stadt bei Aufnahme am 17. Dezember 1994 noch teils abrissreif und marode, so strahlt die Altstadt inzwischen als malerisch herausgeputztes Flächendenkmal, das zu den größten in Deutschland gehört.