Quedlinburg fehlt Geld in der Kasse: Was jetzt verschoben wird

Am Westgang des Stiftbergs wird in diesem Jahr kein Baufortschritt mehr erwartet.

Quedlinburg/MZ. - Höhere Kosten hier, zusätzliches Fördergeld dort, Umschichtungen von Geld, das an der einen Stelle nicht gebraucht wird, an eine andere, wo es fehlt: Bei Einnahmen wie Ausgaben, die die Stadt Quedlinburg in diesem Jahr geplant und in ihrem Haushalt verankert hatte, gab es inzwischen Änderungen. Und: Verkäufe mit einem Gesamtumfang von 1,7 Millionen können nicht wie geplant erfolgen.