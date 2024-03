Die Sanierung des südlichen Querflügels der Kirche St. Stephani in Westerhausen ist in vollem Gang. Welche neuen Herausforderungen es gibt und wann die Bauarbeiten fertig sein sollen.

Westerhausen/MZ. - „Lego-Steine“ nennen die Bauarbeiter die großen Betonblöcke, die fast so wie das im Kinderzimmer bekannte System gestapelt und miteinander verbunden werden können. Einige von ihnen stehen am südlichen Querflügel der Kirche St. Stephani in Westerhausen. Sie sind mannshoch aufgetürmt und von beiden Außenseiten gegen die kaputte Ecke des Flügels gestellt.

Er wird zurzeit saniert. Es geht dabei um statische Probleme, die sich mit tiefen Rissen in der Fassade zeigen. Um sie zu lösen, soll der Bau auf neue, tiefere Fundamente gestellt werden. Mit voraussichtlich knapp 300.000 Euro wurden die Kosten für das Vorhaben angegeben. 145.000 Euro davon wird das Land Sachsen-Anhalt übernehmen, das Geld stammt aus dem Denkmalpflege-Fördertopf.

Die stabilen Betonblöcke dienen in erster Linie als Schutz. Schutz der Bauarbeiter und des benachbarten Gebäudes – der historische Ortskern Westerhausens ist eng gebaut. Die Blöcke sollen verhindern, dass die Außenwand des Gotteshauses nachgibt, wenn es an die Fundamentarbeiten geht und mit Erschütterungen zu rechnen ist. Aus Sicherheitsgründen sind außerdem die Fußwege von der Schulstraße zum Kirchhof beiderseits der St.-Stephani-Kirche gesperrt; vermutlich noch zwei bis drei Monate.

2023: Der Staatssekretär für Kultur, Sebastian Putz, begutachtet den Schaden. (Foto: Sonnemann)

Wie Pfarrer Christoph Carstens berichtet, war ursprünglich geplant, die Hohlräume in den Wänden aufzufüllen, ehe es ans eigentliche Problem, das Fundament, geht. Doch „die Bedingungen haben sich als schwieriger herausgestellt“. Beispielsweise waren vor mehr als 300 Jahren ungeeignete Materialien verbaut worden. Darum müssen die Wände erst einmal vernünftig stabilisiert werden. Anschließend können die Arbeiten unter den gesicherten Mauern starten: Außen wird ausgeschachtet, und dann werden unter die Kirchenwände neue Betonfundamente geschoben, sie kommen auf eigene Säulen.

Aber warum gibt es überhaupt statische Probleme? Ein Grund könnte sein, dass wegen des gesunkenen Wasserspiegels die Lehmschicht im Boden ausgetrocknet ist. Außerdem steht das Bauwerk auf keinem festen Untergrund: Ende des 17. Jahrhunderts hatte die Kirchengemeinde ihre mittelalterliche Kirche auf die dreifache Größe erweitert und dabei die neuen Querflügel auf noch vorhandene Grüfte des damaligen Friedhofs gesetzt.

Archäologen hätten sich die alte Gruft angeschaut, berichtet Carstens im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Begräbnis ist nicht mehr vorhanden, das gemauerte Gewölbe aber schon.“

Er ergänzt zu den Bauarbeiten, dass eine Firma eingesetzt ist, die sich mit der Technologie auskennt: mit möglichst wenig Erschütterungen zu arbeiten. Auch damit die Nebengebäude keinen Schaden nehmen. Trotz der neuen Herausforderungen lägen die Arbeiten im Zeitplan, sie sollen im Juni abgeschlossen sein.

Sie finden wohl doch nur von außen statt. Ursprünglich sollte im Inneren der Kirche ausgeschachtet werden. Das ist nun aber nicht nötig. Und so können weiter die Gottesdienste stattfinden – auch wenn vieles im Innenraum mit Folien verhängt ist.