In Quedlinburg ist ein Auto ausgebrannt - nur einer von vielen ähnlichen Fällen im Landkreis Harz während der vergangenen Wochen. Was der Polizei bislang bekannt ist.

Quedlinburg/MZ - Die Polizei ermittelt, nachdem in Quedlinburg ein Auto in Flammen aufgegangen ist. Der Volkswagen stand am Freitagabend, 19. Mai, auf dem Parkplatz an der Birkenstraße, berichtet ein Sprecher des Harzreviers. Gegen 23.45 sei der Feuer an dem Wagen aus unbekannter Ursache ausgebrochen.

Den Sachschaden für den Eigentümer, ein Dienstleistungsunternehmen aus Mannheim, beziffern die Beamten auf rund 15.000 Euro. Die Polizei hat das Auto nun für weitere Untersuchungen beschlagnahmt und sucht Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes treffen können. Hinweise nehmen die Beamten im Harzrevier unter Telefon 03941/67 42 93 entgegen.

In diesem Frühling kam es im Landkreis Harz immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. So brannte in Ballenstedt vor einer Woche ein gestohlener VW Sharan aus. Im Blankenburger Wohngebiet Regenstein ging in der Nacht zum Sonnabend, 13. Mai, ein Ford Fiesta in Flammen auf, die auf einen VW Beetle übergriffen.