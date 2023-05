Ballenstedt/MZ - Einbrecher haben in Ballenstedt ein Auto gestohlen. Wenig später ging der dunkelblaue VW Sharan mit QLB-Kennzeichen in rund anderthalb Kilometern Entfernung in Flammen auf, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz.

Die unbekannten Täter sollen in der Nach vom Sonntag zum Montag gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Alten Markt in der Harz-Stadt eingedrungen sein: Sie hebelten die Terrassentür auf. Danach stahlen die Diebe eine im Wohnzimmer abgestellte Handtasche sowie den vor dem Haus geparkten Volkswagen. Das Fahrzeug geriet gegen 4.50 Uhr an der Kreuzung Lindenallee/Rudolf-Virchow-Straße in Brand.

Ersten Schätzungen zufolge soll der Sachschaden bei rund 15.000 Euro liegen. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen – demnach könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden um Hinweise zum Feuer und zum Einbruch gebeten - bei der Polizei in Halberstadt unter Telefon 03941/67 42 93.