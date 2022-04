Pläne für Fritz-Heckert-Heim bei Gernrode

Gernrode/MZ - Tourismus und Ferienappartements - unter dieser Zielstellung soll das ehemalige Fritz-Heckert-Heim entwickelt werden. „Ferienwohnungen - das funktioniert in der Region, und es ist sichtbar, dass es auch eine nachhaltige Nachfrage gibt“, erklärt Sascha Hellwig, der das Projekt kaufmännisch betreut und Sprecher der Bauherrengruppe ist. Zu dieser haben sich ihm zufolge zwei Berliner Unternehmer aus dem Bereich Immobilien bzw. Bauen zusammengeschlossen: Rainer Kleinschmidt, der auch schon in anderen Projekten in der Region, etwa in Thale, aktiv ist, und Bozidar Cvetanovic.