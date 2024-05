Passanten in Quedlinburger Einkaufsmeile helfen Tier in Not

Quedlinburg/Thale/MZ. - Ein dumpfer Knall, ein Platschen, und da liegt er: Ein junger Buntspecht ist am Sonntag in der Quedlinburger Steinbrücke gegen eine Schaufensterscheibe geflogen und hat sich dabei verletzt. Eine junge Frau hat ihn dann vorsichtig in einen Pappkarton gesetzt und mit in ihren Garten genommen, wo er sich erholen sollte.

Verletzte Vögel sollten an einen kühlen, ruhigen Ort gebracht werden

„Das ist eigentlich genau richtig“, sagt Nils Becker, Leiter des Tierparks auf dem Hexentanzplatz, im Gespräch mit der Redaktion. Die Vögel hätten in solchen Fällen ein Anflugtrauma, quasi eine sehr starke Gehirnerschütterung. Das beste sei, den Karton mit dem Tier darin an einen kühlen, ruhigen Ort zu stellen und ihm ein paar Stunden Zeit zu geben. „In den meisten Fällen ist es so, dass sie sich ganz gut berappeln und losstarten.“ Bei dem Buntspecht könnte es aber auch nicht so gut enden: „Gerade Spechte sind sehr empfindlich, sie versterben recht häufig danach.“

Dass Vögel gegen Scheiben fliegen, hat einen Grund: Sie können die Scheiben nicht erkennen. „Die denken, sie können durchfliegen“. Menschen können den Tieren aber helfen, und das auf ganz praktische Weise. „Das Effektivste und Einfachste sind Fliegengitter“, erklärt der Tierparkchef. „Die Tiere sehen die gut und können die Scheibe richtig wahrnehmen.“

Spezielle Aufkleber für Fensterscheiben können helfen

Hilfreich können auch die bekannten schwarzen Vogelsilhouetten sein, die auf die Scheiben geklebt werden. „Mittlerweile gibt es die auch durchsichtig. Die reflektieren UV-Licht. Das können wir nicht sehen, aber Vögel." Allerdings müssten die Scheiben damit dicht beklebt werden: „Damit die Vögel nicht denken, sie können dazwischen durchfliegen.“

Der Tierpark in Thale ist eine offizielle Abgabestelle des Landes für gefundene Wildtiere und nimmt immer wieder Vögel auf, die aus unterschiedlichsten Gründen verletzt sind. „Scheiben sind einer von vielen“, sagt Becker, sie machen etwa zehn Prozent aus. „Das gehört zu den Klassikern.“